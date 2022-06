Cristiano Ronaldo : un terrible drame s’est abattu sur la star portugaise à Majorque

Il y a quelques jours, un drame a frappé la star portugaise, Cristiano Ronaldo. Les proches de l’artificier de Manchester United ont eu un terrible accident de la route, impliquant la Bugatti Veyron de 1 001 chevaux, dont le coût serait de 2,1 millions d’euros. L’accident a eu lieu la station balnéaire de Sa Coma sur la côte-est, le lundi 20 juin.

Plus de peur que de mal ! les vacances de Cristiano Ronaldo ont pris une mauvaise tournure, alors que la star du ballon rond profite de ses vacances d’été sur l’île de Majorque, en Espagne, aux côtés de sa compagne et de leurs enfants.

En effet, un terrible accident de la circulation a été occasionné par le personnel de Cristiano Ronaldo. L’une des voitures de luxe de la star des terrains a été abîmée, lors d’un accident de la circulation, alors que la célébrité portugaise avait expédié ce bolide, à Majorque, en Espagne, pour ses vacances d’été, nous informent les médias internationaux.

Le conducteur est sain et sauf

Selon les informations, le drame s’est produit sur la côte-est de la station balnéaire de Sa Coma, dans la municipalité de Bunyola, vers 11 heures (heure locale), le lundi 20 juin. Les premiers éléments de l’enquête révèlent que l’un des employés du quintuple Ballon d’or était aux commandes, quand l’accident s’est produit, mais le conducteur a eu la vie sauve. Toutefois, à en croire le sources, l’avant du bolide de l’époux de Georgina Rodriguez a été, fortement, amoché.

Il convient de préciser que la star portugaise et attaquant de Manchester United se trouve, actuellement, sur l’île de Majorque, en Espagne, en compagnie de sa petite famille, à savoir : sa mannequin de compagne et leurs cinq enfants. Le séjour dure depuis le mardi 14 juin dernier. Il est rapporté que Cristiano a loué un somptueux manoir, au pied des montagnes de Tramuntana, et c’est dans cette ambiance de rêve que la star et sa famille se prélassent, avec des virées en mer à bord de son yacht.