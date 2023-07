Cristiano Ronaldo: sa nouvelle marque se fait cartonner en Espagne

- Publicité-

Le média espagnol, El Pais via sa branche alimentation El Comidista, a dézingué la marque d’eau minérale de Cristiano Ronaldo qu’il a lancé récemment.

Au-delà de sa carrière légendaire de footballeur, Cristiano Ronaldo (38 ans) est également un homme d’affaires prospère. Récemment, l’attaquant portugais a lancé sa nouvelle marque d’eau minérale en collaboration avec URSU9. Conçu pour « améliorer la qualité de vie de la population« , le nouveau produit de CR7 serait protégé des « agressions extérieures, garantissant des caractéristiques stables et permanentes, sans subir de contamination humaines ou chimiques« .

Cependant, ce produit a été vivement critiqué en Espagne, notamment par le média El Pais, par le biais de sa branche alimentation, El Comidista. Le journal espagnol met en avant le fait que les études réalisées pour prouver la supériorité de cette eau par rapport aux autres sont fausses. De plus, il souligne que les arguments promotionnels tels que son caractère antioxydant ne sont pas pertinents, car cette caractéristique se retrouve dans n’importe quelle eau.

Cristiano Ronaldo annonce officiellement sa marque d'eau en Espagne.



➡️ "URSU" pic.twitter.com/PRL9PyLsRI — Gio CR7 (@ArobaseGiovanny) June 7, 2023 - Publicité-

De plus, il semblerait que cette eau, supposée provenir de la lagune d’El Oso à Avila en Espagne, soit en réalité originaire d’un lieu situé au Portugal, à proximité d’Arganil, non loin de Coimbra. En outre, le prix de cette marque est deux fois plus élevé que celui d’une autre marque provenant de la même source. L’eau n’est pas encore disponible à la vente, mais le nouveau produit de CR7 FC semble débuter avec de sérieux handicaps.

Les médias espagnols se sont évidemment emparés de cette affaire, alimentant ainsi la polémique. Les réseaux sociaux ont également été le théâtre de nombreuses discussions et critiques à l’encontre de l’entreprise et de son fondateur. Certains internautes accusent Cristiano Ronaldo de chercher à profiter de sa renommée pour commercialiser un produit douteux.

