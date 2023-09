Cristiano Ronaldo: « Ma rivalité avec Messi est terminée »

-Publicité-

L’attaquant portugais Cristiano Ronaldo a déclaré la fin de la rivalité entre lui et l’attaquant argentin Lionel Messi.

En conférence de presse mercredi, avant l’entraînement avec l’équipe nationale du Portugal à Oeiras, dans la banlieue de Lisbonne, en prévision des prochains éliminatoires du Championnat d’Europe, l’attaquant d’Al Nassr a déclaré que « la rivalité est terminée« . Messi et Ronaldo sont restés au sommet de la chaîne du football pendant 15 ans, depuis que le Portugais a remporté son premier Ballon d’Or en 2008 et l’Argentin son premier en 2009.

Outre les deux superstars, seuls deux autres ont remporté depuis lors le trophée individuel le plus convoité du football : Luka Modric en 2018 et Karim Benzema en 2022. « Je ne vois pas des choses comme ça ; la rivalité est terminée. C’était une saine rivalité et les spectateurs l’ont beaucoup apprécié« , a déclaré le capitaine de la Seleçao qui fête ses 20 ans en sélection.

« Celui qui aime Cristiano Ronaldo n’est pas obligé de détester Messi et vice versa, car ils sont tous les deux très bons. Nous avons bien fait ; nous avons changé l’histoire du football et nous continuerons à le faire. Nous sommes respectés partout dans le monde ; c’est la chose la plus importante », a ajouté le quintuple Ballon d’Or.

Des collègues professionnels

Bien qu’il aurait aimé être un ami (proche) de la Pulga, CR7 assure qu’il peut être considéré comme un collègue professionnel de l’avant-centre de l’Inter Miami. « J’ai dit qu’il n’y avait pas de rivalité. Nous partageons la scène depuis 15 ans et nous avons fini par être – je ne dirais pas amis – parce que je n’ai jamais dîné avec lui. Nous sommes des collègues professionnels et nous nous respectons », a-t-il précisé.

Et de conclure: « Il fait son chemin ; Je fais le mien, même si nous jouons hors d’Europe. D’après ce que j’ai vu, il a bien fait, et moi aussi. Il s’agit de continuer ; l’héritage continue. »

