Cristiano Ronaldo: « le championnat saoudien sera le 5e ou 6e plus compétitif dans le monde »

En conférence de presse ce mercredi avec la sélection portugaise, Cristiano Ronaldo a évoqué le niveau du championnat saoudien, dans lequel il évolue avec Al-Nassr. Et le quintuple ballon d’Or estime que la Saudi Pro League fera partie des meilleurs championnats au monde dans le futur.

Cristiano Ronaldo a rejoint Al Nassr en Arabie Saoudite en fin d’année passée, après avoir résilié son contrat avec Manchester United. Un choix dans la suite de sa carrière, qui n’a pas empêché l’ancien buteur du Real Madrid d’être retenu avec la sélection du Portugal pour ses deux prochaines échéances. Et le quintuple Ballon d’Or était en conférence de presse ce mercredi pour répondre aux questions des journalistes. À cette occasion, il s’est confié sur le niveau du championnat saoudien.

« Je me sens très bien, c’est pourquoi je suis ici. Si ce n’était pas le cas, je ne serais pas là. Je suis dans un championnat très compétitif. Il faut voir le championnat saoudien différemment. Ce n’est évidemment pas comme la Premier League, je mentirais si je disais cela, mais c’est compétitif. Je suis surpris par les aspects positifs. Il y a de bonnes équipes, c’est équilibré, les joueurs arabes sont bons, les étrangers apportent de la qualité. Il est possible que dans 5 ou 6 ans, s’ils continuent avec ce plan, ce soit le quatrième ou cinquième championnat le plus compétitif au monde. Je suis très heureux, bien équilibré, avec beaucoup de minutes prêtes à jouer », a-t-il confié, relayé par Footmercato.

Un avis de CR7 qui risque de faire parler. En attendant, le portugais se concentre sur les deux prochains matchs de la Seleçao, dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024 qui se déroulera en Allemagne. Le Portugal recevra le Liechtenstein ce jeudi, avant de se déplacer trois jours plus tard sur la pelouse du Luxembourg.