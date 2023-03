Cristiano Ronaldo: Georgina révèle un endroit insolite où ils ont eu de relations intimes

Georgina Rodríguez, la compagne de Cristiano Ronaldo, fait actuellement la une des réseaux sociaux après avoir révélé un endroit insolite où elle et le célèbre footballeur avaient eu des relations sexuelles. Cette information a été divulguée dans un épisode de ses docuseries intitulé « I’m Georgina », qui a été diffusé sur Netflix.

Mannequin, entrepreneur et influenceuse, Georgina Rodríguez s’est fait connaître grâce à la relation amoureuse qu’elle entretient avec le célèbre footballeur portugais Cristiano Ronaldo, depuis 2016. Désormais sous les feux des projecteurs, la jeune femme connue pour sa sincérité et ses confessions, fait à nouveau parler d’elle à travers la deuxième partie de sa série « I’m Georgina » diffuséé sur Neftlix.

Dans cet épisode, Georgina a laissé échapper l’endroit le plus insolite où elle et Ronaldo avaient déjà fait l’amour. Alors qu’elle montrait sa maison familiale à Madrid à ses amis et parlait d’un tatouage sur les bras de Ronaldo, un ami du footballeur a plaisanté en disant qu’elle aurait pu avoir des relations sexuelles avec CR7 dans le spa. Georgina a répondu par l’affirmative, révélant ainsi un secret intime sur sa relation avec Ronaldo.

Très vite, cette révélation a créé un buzz sur les réseaux sociaux, et a suscité une vive réaction de la part des internautes. Bien que cela puisse sembler choquant pour certains, d’autres ont considéré cela comme une chose normale dans une relation amoureuse.

Les docuseries de Georgina depuis leurs sorties ont connu un grand succès sur Netflix, devenant rapidement les films les plus regardés d’Espagne. La première saison a déjà révélé divers aspects de la vie intime de la famille, mais cette deuxième saison a permis de découvrir un endroit insolite où le couple a eu des relations sexuelles.

Pendant ce temps, Ronaldo continue de jouer pour Al Nassr en Arabie saoudite, où il réalise de bonnes performances sur le terrain en marquant de nombreux buts pour son équipe. Le couple Ronaldo-Georgina a fait la une des médias à plusieurs reprises et la confession de Georgina a suscité une vive réaction sur les réseaux sociaux.