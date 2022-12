Cristiano Ronaldo est de retour au Real Madrid

Sans club depuis son départ de Manchester United le mois dernier, Cristiano Ronaldo a reçu l’autorisation du Real Madrid de s’entraîner à Valdebebas, comme l’indique Relevo ce mercredi.

Le Portugal a été éliminé de la Coupe du monde 2022, en quart de finale par le Maroc, samedi dernier. Très déçu après cette désillusion, Cristiano Ronaldo n’avait pas pu retenir ses larmes. Mais, l’attaquant portugais va devoir laisser sa peine derrière lui pour se trouver un nouveau club. En effet, CR7 est au chômage depuis la rupture de son contrat, à l’amiable, avec Manchester United le mois dernier.

Et en attendant de se trouver un nouveau point de chute, le quintuple Ballon d’or est arrivé à Madrid et a reçu l’autorisation du Real Madrid pour s’entraîner à Valdebebas, comme l’assure Revelo. L’ancien buteur de la Juventus s’entraîne seul, sur un terrain à part, pour se maintenir en conditions. Le média espagnol précise que cela ne veut dire en aucune manière que Ronaldo va revenir chez les Merengues, mais ajoute que sa présence a surpris plus d’un au centre d’entraînement madrilène.

Cristiano Ronaldo se pone a punto… ¡𝐞𝐧 𝐕𝐚𝐥𝐝𝐞𝐛𝐞𝐛𝐚𝐬!



🔋 Tras la eliminación de Portugal y mientras busca equipo, el luso ha entrenado en su antigua casa: en las instalaciones del Real Madrid.@hugocerezo 🤝 @AlfredoMatillaGhttps://t.co/I7wVxxydZB — Relevo (@relevo) December 14, 2022

Pour rappel, l’avenir de Cristiano Ronaldo s’éloigne de plus en plus de l’Europe et du football de haut niveau. Après les refus de Chelsea et du Bayern Munich de l’accueillir, le portugais est fortement courtisé par Al Nasser, en Arabie Saoudite, ainsi que par le club qatari d’Al Sadd. Le portugais va sûrement prendre son temps pour faire son choix, et il devrait continuer de se maintenir en forme dans les installations du club où il a écrit sa légende.