Cristiano Ronaldo devient copropriétaire d’un club espagnol

Cristiano Ronaldo, attaquant portugais âgé de 41 ans, est devenu copropriétaire de l’UD Almería. Il a pris 25 % des parts du club espagnol de deuxième division, lequel bénéficie du soutien d’investisseurs saoudiens.

L’annonce a été faite jeudi matin : les actions acquises seront détenues par CR7 Sports Investments, une structure récemment créée à son nom. Capitaneur d’Al-Nassr et de la sélection portugaise, toujours actif en tant que joueur, Ronaldo a indiqué vouloir apporter sa contribution au football au-delà de sa carrière sur le terrain et a déclaré son intention de collaborer avec la direction du club pour accompagner sa prochaine phase de développement.

Le montant de la transaction n’a pas été rendu public. Cette prise de participation marque le retour de Ronaldo en Espagne après neuf saisons couronnées de succès au Real Madrid, avant son départ pour la Juventus à l’été 2018.

Réactions et contexte