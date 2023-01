Cristiano Ronaldo à Al-Nassr: c’est comme « l’arrivée de Pelé aux États-Unis », selon Garcia

Dans les colonnes de l’Equipe ce lundi, l’entraîneur d’Al-Nassr Rudi Garcia s’est de nouveau enthousiasmé de la venue de Cristiano Ronaldo. L’ancien coach de Lyon a même comparé la venue de CR7 en Arabie Saoudite à celle de Pelé aux Etats-Unis à l’époque.

Après plusieurs années en Europe, Cristiano Ronaldo a quitté le vieux continent pour l’Arabie Saoudite et le club d’Al-Nassr. Le portugais a d’ailleurs été accueilli en grande pompe par sa nouvelle équipe, lors d’une grande cérémonie de présentation diffusée à travers le monde entier. Une arrivée qui a également enchanté l’entraîneur du club saoudien, Rudi Garcia. Le technicien français a même comparé l’arrivée de CR7 à celle de Pelé aux Etats-Unis chez les New York Cosmos entre 1975 et 1977.

« C’est top. Top pour nous, Al-Nassr. Top pour l’Arabie saoudite. Cristiano Ronaldo est plus qu’un joueur. C’est l’un des meilleurs joueurs du monde, cinq fois Ballon d’Or. Je pense que pour le développement de l’Arabie saoudite et du Moyen-Orient, c’est très très important. (…) Si je peux faire un comparatif pour Cristiano, je pense que ça ressemble un peu à l’arrivée de Pelé aux États-Unis à son époque, notamment pour le développement du football, du sport et de la culture en Arabie saoudite« , a estimé le technicien français dans les colonnes du quotidien L’Equipe ce lundi.

Pour rappel, Cristiano Ronaldo va faire sa grande première avec Al Nassr le 22 janvier prochain à domicile face à Ettifaq. Après avoir été inscrit dans l’effectif de son nouveau club, le portugais va d’abord purger ses deux matchs de suspensions, qu’il a écopés en Angleterre pour mauvais comportement envers un jeune fan, notamment contre Al Ta’ee et Al Shabab