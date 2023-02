« Cristiano m’a dit… », les vérités de Vincent Aboubacar sur son départ d’Al Nassr

Parti d’Al Nassr cet hiver après l’arrivée de Cristiano Ronaldo, Vincent Aboubakar est revenu sur son départ du club saoudien. Et le Cameroun a assuré que le Portugais n’est en rien responsable de son divorce avec l’équipe basée à Riyad.

Vincent Aboubakar est depuis quelques semaines un joueur de Besiktas. Le club turc, a la recherche d’un attaquant après le départ de Wout Weghorst à Manchester United, a signé l’international camerounais pour deux saisons et demie.

Un retour à la maison pour le Lion Indomptable qui a rejoint un club où il a brillé entre 2016 et 2017 et entre 2020 et 2021. Et visiblement les choses se passent très bien pour le Camerounais qui fait déjà l’unanimité chez l’écurie stambouliote.

Au micro de Canal + Sport dans le cadre de l’émission Talents d’Afrique, le joueur de 31 ans a évoqué sa nouvelle vie en Turquie sous ses nouvelles couleurs. Et Vincent Aboubakar en a profité pour revenir sur son départ d’Al Nassr en janvier dernier.

L’occasion pour l’attaquant de faire taire les rumeurs sur ce dossier. Face aux journalistes, le « Lion » a réfuté les suggestions selon lesquelles il aurait été forcé de quitter le club en raison de la signature de Ronaldo. Le Camerounais a expliqué que le quintuple ballon d’or a même tenté de le persuader de rester à Al Nassr.

« Avec l’arrivée de Cristiano, j’ai fait comprendre à l’entraîneur avant son arrivée que je voulais déjà partir. Quand Ronaldo est arrivé, il fallait libérer un joueur étranger », a confié Aboubakar à la chaîne française. « Ronaldo m’a demandé de rester et le club voulait que je reste au moins jusqu’à la fin de la saison mais je voulais partir. Le club voulait que je reste et était prêt à payer mon salaire jusqu’à la fin de la saison», a-t-il ajouté.

A Bekistas, Vincent Aboubakar a déjà fait quatre apparitions mais n’a encore marqué le moindre but. Chose qui ne saurait tarder pour le géant camerounais, auteur d’une bonne Coupe du monde 2022 malgré l’élimination des Lions Indomptables en phase de poule.