Crise ukrainienne: vers un cessez-le-feu après l’échange entre Macron et Poutine?

La situation à l’Est de l’Ukrainienne pourrait connaitre un dégèle dans les prochains jours. En effet, le président Français Emmanuel Macron et son homologue Vladimir Poutine se sont convenus ce dimanche, à intensifier les démarches diplomatiques pour un cessez-le-feu et assurer des progrès dans le règlement du conflit autour du Donbass.

Le patron du Kremlin, Vladimir Poutine, a eu une conversation téléphonique avec le président de la République française Emmanuel Macron à l’initiative de la partie française, ce dimanche 20 février 2022. Les deux dirigeants ont eu une discussion approfondie sur les développements autour de l’Ukraine ainsi que sur les développements concernant les garanties de sécurité juridique à long terme pour la Fédération de Russie.

De sérieuses inquiétudes ont été exprimées en raison de la détérioration rapide de la situation le long de la ligne de contact dans le Donbass. Poutine a noté que les provocations des militants ukrainiens étaient la raison de l’escalade. « L’attention a été attirée sur les armes et munitions modernes envoyées à l’Ukraine par les pays membres de l’OTAN, ce qui encourage Kiev à rechercher une solution militaire au problème du Donbass. En conséquence, les civils des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk souffrent et sont contraints de partir pour la Russie pour se protéger de l’intensification des attaques », indique le communiqué de Moscou.

Une solution diplomatique

Pour la Russie, Kiev ne fait qu’imiter un processus de négociation et continue de refuser de mettre en œuvre les accords de Minsk, ainsi que les accords conclus dans le cadre du format Normandie. Au vu de la situation actuelle, les deux présidents ont jugé opportun d’intensifier la recherche d’une solution diplomatique entre les ministres des Affaires étrangères et les conseillers politiques des dirigeants des pays du format normand. « Ces réunions doivent aider à rétablir le cessez-le-feu et assurer des progrès dans le règlement du conflit autour du Donbass », note le communiqué.

Pour finir, Vladimir Poutine a une fois de plus souligné la nécessité pour les États-Unis et l’OTAN de prendre au sérieux les demandes de la Russie d’assurer ses garanties de sécurité et de répondre de manière spécifique et précise.

Le président Français Emmanuel Macron va également échanger par téléphone avec les présidents ukrainien et italien ainsi qu’avec les autorités américaines.