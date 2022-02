Crise ukrainienne: Paris annonce un entretien de la dernière chance entre Macron et Poutine

Le président Français Emmanuel Macron et son homologue russe Vladimir Poutine vont s’entretenir ce dimanche sur la situation en Ukraine. Cette discussion présentée comme l’un des derniers efforts diplomatique de l’occident vise à éviter l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Après leur rencontre du 7 février à Moscou, cette discussion entre les présidents français et russe constitue « les derniers efforts possibles et nécessaires pour éviter un conflit majeur en Ukraine », a souligné l’Élysée, précisant que l’entretien aura lieu ce dimanche. « Le président de la République appellera son homologue russe ce dimanche à 11 heures, heure de Paris ». L’information avait été donnée par l’Elysée dès vendredi soir et confirmée samedi matin par le porte-parole du Kremlin.

Cette discussion intervient dans un contexte de tension particulièrement tendu. Samedi, la partie est de l’Ukraine a été le théâtre de pilonnages d’artillerie qui ont fait deux morts dans les rangs de l’armée ukrainienne. Des obus de mortier ont également explosé près du ministre ukrainien de l’Intérieur, Denys Monastyrsky, pendant son déplacement dans la zone.

La Maison Blanche réitère ses alertes

La Russie peut lancer une attaque sur l’Ukraine ‘à tout moment’, a répété samedi soir, la Maison Blanche, alors que les tensions sont à leur comble entre Moscou et l’Occident. Le président américain Joe Biden doit participer dimanche à une rare réunion du Conseil de sécurité nationale consacrée à la crise ukrainienne, a indiqué la porte-parole de la Maison Blanche Jen Psaki dans un communiqué.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a proposé une rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine. « Je ne sais pas ce que le président russe veut, voilà pourquoi je propose qu’on se rencontre », a-t-il déclaré à la Conférence sur la sécurité de Munich un appel au dialogue a été adressé à la Russie.

« Nous appelons la Russie à choisir la voie de la diplomatie, à réduire les tensions, à retirer une grande partie de ses forces armées de la proximité immédiate des frontières de l’Ukraine », ont lancé les ministres des Affaires étrangères du G7, dans une déclaration commune.