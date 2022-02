Crise Ukrainienne: Macron et Biden planifient de nouvelles discussions

Les présidents français Emmanuel et américain Joe Biden vont incessamment échanger une nouvelle fois, sur la situation à l’Est de l’Ukraine avec le risque de l’invasion de cette partie du monde par Moscou.

Très impliqués dans le processus de la résolution de la crise qui perdure à l’Est de l’Ukraine, le président Emmanuel Macron et son homologue Joe Biden prévoient de tenir une nouvelle séance d’échanges sur cette situation qui tient en haleine toute l’Europe.

Le président américain Joe Biden prévoit de dialoguer «bientôt» avec son homologue français Emmanuel Macron, a annoncé mardi, la porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki. Les deux dirigeants se sont entretenus à deux reprises au cours de la semaine écoulée, sur fond de tensions entre les Occidentaux et la Russie à propos de l’Ukraine.

Le président Français s’est rendu à Moscou lundi, pour rencontrer le président Vladimir Poutine pour tenter de calmer la tension entre la Russie et l’Ukraine. « C’est une visite diplomatique et politique« , explique la journaliste Anne Bourse, en direct de Moscou (Russie). L’enjeu pour le président français est de « calmer la tension entre la Russie et l’Ukraine, (…) il espère repartir de Moscou avec un signe tangible de la part de Vladimir Poutine« , poursuit-elle. « Mais le Kremlin vient d’annoncer la couleur en déclarant qu’il n’y a pas de percée à attendre« , fait-elle savoir. Pour Poutine, « il s’agit surtout de rediscuter les alliances militaires en Europe« .

La nouvelle séance d’échanges entre Macron et Biden sera l’occasion pour le chef de l’Hexagone de faire le point de sa rencontre avec Poutine au patron de la Maison Blanche qui a acté le déploiement de plusieurs soldats à l’Est de l’Europe, en signe d’avertissement à Moscou. Mardi, le Royaume Uni et l’Allemagne ont aussi annoncé le déploiement de plusieurs centaines de soldats à l’Est de l’Europe pour rassurer leurs partenaires du soutien indéfectible de l’OTAN.