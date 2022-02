Crise Ukrainienne: le Canada appelle à nouveau ses ressortissants à quitter le pays

La ministre canadienne des Affaires Etrangères Maria Joly a lancé un nouvel appel aux ressortissants de son pays qui résident en Ukraine. Au regard de la situation actuelle qui prévaut à l’Est de l’Ukraine, Maria Joly, a appelé ses compatriotes à quitter le pays.

Mercredi 9 Février 2022, la ministre des affaires étrangères canadienne Maria Joly a réitéré son appel aux ressortissants canadiens qu’elle appelle à quitter l’Ukraine avant qu’une guerre s’éclate entre Moscou et l’Ukraine, selon une source diplomatique rapportée par l’agence Reuters.

Fin janvier, le Canada a emboîté le pas au Royaume Uni et aux Etats-Unis. L’actuelle patronne de la diplomatie canadienne, Mélania Joly, a ordonné à ses diplomates non essentielles de quitter l’Ukraine, en raison des menaces d’invasion de l’Ukraine par Moscou. Le communiqué d’Ottawa évoquait un rapatriement temporaire des « enfants de moins de 18 ans des employés canadiens de l’ambassade ainsi que [d]es membres de leur famille qui les accompagnent ».

Plus loin dans le communiqué, le Canada a justifié sa décision par la « sécurité [du] personnel et [des] familles » de sa mission diplomatique à Kiev, la capitale, et « en raison du déploiement militaire russe actuel et des activités déstabilisantes en Ukraine et dans les environs ».

Avant l’annonce de cette décision, le Canada avait appelé ses ressortissants en Ukraine à « éviter tout voyage non essentiel » en Ukraine et d’« éviter tout voyage » en Crimée, annexée en 2014 par Moscou, et dans les régions de Donetsk et de Louhansk, contrôlées par les séparatistes prorusses.