Crise Ukrainienne: la compagnie Allemande Lufthansa suspend ses vols vers Kiev et Odessa

La compagnie aérienne de l’Allemagne a annoncé la suspension de ses vols en destination de l’Ukraine. Une décision prise en raison de la crise actuelle que traverse le pays de Volodymyr Zelensky.

La compagnie allemande Lufthansa va suspendre ses vols réguliers vers Kiev et Odessa à partir de lundi et jusqu’à la fin du mois de février, a annoncé samedi un porte-parole la compagnie aérienne allemande. « La sécurité de nos passagers et membres d’équipage est notre priorité première », souligne la compagnie qui précise que des vols restaient planifiés samedi et dimanche, pour permettre aux personnes qui le souhaiteraient de quitter le pays. La compagnie continuera à assurer des liaisons avec la ville de Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine.

Samedi, le chef de la diplomatie allemande, a appelé les ressortissants de l’Allemagne a quitter « urgemment » l’Ukraine. « Nous mettons en garde contre tout déplacement en Ukraine », indique le communiqué du ministre qui « exhorte de manière urgente les ressortissants allemands » qui s’y trouvent à « quitter sans délai le pays ». « Un conflit militaire est possible à tout moment ».

La situation se tend en Ukraine. Selon les Etats-Unis, les troupes russes se déplacent et s’apprêtent à frapper l’Ukraine. « Ils sont en train de se déployer et s’apprêtent à frapper », a affirmé le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin, ajoutant que les militaires russes « se dirigent vers les positions adéquates pour être en mesure de mener une attaque ». Pendant ce temps, Moscou estime qu’il ne veut pas la guerre et a même annoncé le retrait de ses troupes.