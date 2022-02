Crise en Ukraine: une novelle décision de Vladimir Poutine risque de mettre le feu aux poudres

Vladimir Poutine a annoncé ce lundi 21 février 2022 qu’il décidera dans la journée, s’il décide de reconnaître les séparatistes pro-russes d’Ukraine. Une décision qui risque de mettre fin au processus de paix dans ce conflit.

Le président russe a déclaré que son pays envisageait la possibilité de reconnaître l’indépendance des deux régions séparatistes pro-russes de l’est de l’Ukraine, précisant toutefois qu’elles ne seraient pas annexées et intégrées formellement à son territoire. « La décision sera prise aujourd’hui », a dit Vladimir Poutine aux membres de son Conseil de sécurité, à l’issue d’une réunion chorégraphiée qui a eu lieu en début d’après-midi et a été retransmise en différé à la télévision.

Plus tôt dans la journée, les dirigeants des deux territoires aux mains des rebelles prorusses dans l’est de l’Ukraine, ceux de Donetsk et de Lougansk, l’avaient appelé à reconnaître leur indépendance et à mettre en place une « coopération en matière de défense ». Une telle reconnaissance marquerait la fin du processus de paix et la Russie prendrait officiellement sous son aile les régions concernées, dont elle est déjà, de fait, le parrain militaire et financier.

L’Ukraine a demandé lundi une réunion «immédiate» du Conseil de sécurité de l’ONU face à la menace d’une invasion russe. «À la demande du président Volodymyr Zelensky, je demande officiellement des consultations immédiates des membres du Conseil de sécurité de l’ONU au nom de l’article 6 des memorandum de Budapest», a tweeté le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba. La demande se fonde sur un accord de 1994 garantissant l’intégrité et la sécurité de l’ex-république soviétique en échange de l’abandon des armes nucléaires héritées de l’URSS.

On President @ZelenskyyUa’s initiative I officially requested UNSC member states to immediately hold consultations under article 6 of the Budapest memorandum to discuss urgent actions aimed at de-escalation, as well as practical steps to guarantee the security of Ukraine.