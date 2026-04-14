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Crise au sein du parti Les Démocrates: nouveau renvoi de l’audience

L’audience prévue ce mardi dans le cadre de la crise interne qui divise le parti Les Démocrates a été renvoyée par la juridiction saisie. La décision intervient après la jonction de deux procédures liées au même contentieux.

Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
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Politique
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Crise au sein du parti Les Démocrates: nouveau renvoi de l’audience
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Au cours de l’audience, le président Éric Houndété a assigné le parti Les Démocrates en justice à titre supplétif, afin de soutenir l’assignation initiale introduite par le sieur Comlan.

Les avocats des plaignants ont sollicité la jonction des procédures, une demande à laquelle le juge a fait droit, estimant qu’elles portaient sur des faits connexes.
Toutefois, l’examen du dossier a été suspendu en raison de nouveaux éléments versés au débat et de l’absence de notification régulière de certaines pièces aux avocats de la défense.

Constatant ce défaut procédural, le juge a décidé de renvoyer l’audience.
La reprise des débats est fixée au jeudi prochain à 16 heures. Cette nouvelle étape judiciaire s’inscrit dans un contexte de fortes tensions internes au sein du parti, dont l’issue pourrait peser durablement sur son fonctionnement et sa ligne politique.

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