Crise à la FFF: Noël Le Graët a démissionné de son poste de président

Selon les informations de RMC Sports, Noel Le Graët a démissionné de son poste de président de la Fédération française de football ce mardi matin, lors du Comité exécutif de la « Fédé ».

Au cœur de la tourmente depuis plusieurs semaines et mise à l’écart de son poste, Noel Le Graet a démissionné de sa fonction de président de la Fédération française de football. Alors que plusieurs voix se sont élevées ces derniers temps pour réclamer le départ de l’homme de 81 ans de la tête de la FFF, ce dernier a acté son départ ce mardi matin, lors du Comité exécutif de la « Fédé”, selon les informations de RMC Sports. C’est donc un grand chapitre de l’histoire du football français qui se ferme.

Rattrapé par des accusations de harcèlement et plusieurs dérapages sur l’homophobie et le racisme qui lui ont valu de très nombreuses critiques, Noël Le Graët a surtout vu tout son crédit s’épuiser après son dérapage à l’encontre de Zinédine Zidane. En effet, joint par téléphone à l’antenne de RMC Sports, pour justifier la prolongation de Didier Deschamps, l’homme de 81 ans avait déclaré des propos jugés irrespectueux envers ZZ.

« Zidane au Brésil ? Je ne sais pas, ça m’étonnerait. Il fait ce qu’il veut, ça ne me regarde pas. Je ne l’ai jamais rencontré, on n’a jamais envisagé de se séparer de Didier. Cela ne correspond à rien. Certains journalistes ont besoin de changer ou d’inventer parce qu’ils ne savent pas quoi écrire et ils préfèrent dire du mal que du bien. Très franchement, je ne suis jamais sorti par ceux qui condamnent à l’avance. Zidane au Brésil ? Je n’en ai rien à secouer, il peut aller où il veut ! Il peut aller où il veut, dans un club… sélection, j’y crois à peine en ce qui le concerne », avait-il lâché.

Le Great visé par une enquête pour harcèlement moral et sexuel

En parallèle de cette affaire autour de Zinedine Zidane, le désormais ex patron de la FFF est également visé par une enquête pour harcèlement moral et sexuel sur des membres de la FFF mais également par l’agent de football Sonia Souid, qui a fait un témoignage fort et accablant. Une succession d’affaires, qui avait conduit à la mise à l’écart de Noël Le Graët le 11 janvier dernier comme l’a annoncé la FFF.

«Noël Le Graët, en accord avec le Comité exécutif de la FFF réuni ce jour à Paris, a choisi de se mettre en retrait de ses fonctions de président de la Fédération jusqu’à la communication définitive de l’audit diligenté par le ministère des Sports, et dans l’attente de son analyse par le Comex de la FFF. À compter de ce jour, Philippe Diallo, vice-président délégué de la FFF, assurera l’intérim de ces deux fonctions.»

S’il n’a eu de cesse de clamer son innocence, Le Great aura donc abandonné l’idée de se battre pour rester à son poste de la FFF. Une fonction qu’il occupait depuis 2011. A noter que Philippe Diallo assurera l’intérim jusqu’à l’élection du nouveau président de la FFF.