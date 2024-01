- Publicité-

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que l’augmentation de l’aide militaire à l’Ukraine, notamment la création d’une coalition d’artillerie pour fournir des armes à Kiev, contribue à prolonger la crise.

Zakharova a critiqué le président français, Emmanuel Macron, pour sa position militariste, soulignant les promesses d’envoyer des missiles à longue portée et d’autres armes à l’Ukraine. De plus, elle a averti que cette accumulation d’aide militaire non seulement prolonge la crise ukrainienne, mais peut également entraîner la mort de citoyens français.

En effet, la formation d’une coalition « Artillerie pour l’Ukraine » impliquant une cinquantaine de pays du groupe de Ramstein a été confirmée par le ministère français des Armées. Les ministres français et ukrainien de la Défense, Sébastien Lecornu et Rustem Umerov, ont annoncé conjointement cette initiative visant à faciliter le financement des livraisons de pièces d’artillerie à l’Ukraine.