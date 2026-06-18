Crans-Montana : au micro de Legend, une mère confie qu’elle aurait préféré que son fils soit grand brûlé

Un témoignage bouleversant a émergé plusieurs mois après l’incendie meurtrier qui a frappé la station de ski de Crans‑Montana durant la nuit du 31 décembre 2025 au 1er janvier 2026 : Vinciane, mère d’une des victimes, s’est exprimée au micro du podcast Legend et ses déclarations ont conduit à la désactivation des commentaires de l’émission. L’incendie, survenu au bar Le Constellation , a fait quarante morts, dont vingt mineurs, et plus d’une centaine de blessés.

Le drame s’est produit peu après minuit, alors que plusieurs dizaines de jeunes célébraient le réveillon dans cet établissement prisé de la station. Selon les éléments rapportés dès la nuit du sinistre, un feu d’une grande violence a embrasé le lieu, plongeant les lieux dans le chaos et entraînant un bilan humain lourd et des blessures graves pour de nombreux participants.

Dans les semaines et mois qui ont suivi, victimes et proches ont pris la parole dans la sphère médiatique. Parmi eux, Vinciane, dont le fils Trystan figure parmi les personnes décédées, a accepté de raconter sa douleur et ses pensées au micro du podcast Legend, suscitant une vive émotion et une réaction éditoriale de la part du producteur du programme.

Le témoignage de Vinciane, mère de Trystan

Au cours de cette intervention, Vinciane a confié une phrase forte, exprimant l’ampleur de son deuil et le souhait paradoxal d’une survivance physique plutôt que la mort : « J’aurais tout donné pour que Trystan soit grand brûlé et que je sois maintenant dans un hôpital quelconque, dans un pays quelconque, à côté de lui ». Elle a ajouté qu’un tel scénario n’aurait pas signifié bonheur, mais au moins la possibilité d’un combat pour la vie.

Le terme « grand brûlé », qu’elle emploie, renvoie aux personnes victimes de brûlures graves nécessitant des soins prolongés en milieu hospitalier et des prises en charge spécialisées. Dans son récit, Vinciane a évoqué les rencontres avec des mères de victimes de brûlures et une responsable d’association qui accompagne ces familles.

Elle a dit ressentir à la fois compassion et envie de leur adresser un message particulier : selon elle, malgré la difficulté des traitements et des hospitalisations, il existe une possibilité d’échange, de présence et d’espérance lorsque la personne est encore en vie. « Remerciez Dieu parce que quand il y a la mort, il n’y a plus rien, il n’y a plus aucun espoir ; c’est vide », a‑t‑elle également déclaré.

Après la diffusion de ce témoignage, le podcast Legend a choisi de désactiver la section commentaires associée à l’épisode, mesure motivée par la sensibilité du propos et la réaction suscitées auprès des auditeurs.