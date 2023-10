«CR7 ? Messi m’a demandé si c’étais difficile de …», KP Boateng sur son passage au Barça

Dans une récente interview accordée à LiveScore, Kevin Prince Boateng a partagé une anecdote captivante concernant Lionel Messi.

Il a dévoilé une brève conversation qu’il a eue avec le septuple lauréat du Ballon d’Or lors de son passage au FC Barcelone, portant sur la Série A italienne. L’ancien international ghanéen (15 sélections, 2 buts) a également établi un parallèle intéressant avec Cristiano Ronaldo, l’éternel rival du Champion du monde 2022.

« Quand on me posait la question de savoir qui était le meilleur joueur du monde, je devais toujours répondre à Messi (rires). C’était l’un de mes plus grands mensonges, car j’aime toujours dire la vérité, mais j’ était contraint de mentir à ce sujet pour pouvoir évoluer au Camp Nou. (…) Messi m’a largement sur la difficulté de marquer en Italie, étant donné que Cristiano Ronaldo y évoluait à l’époque. Je lui ai répondu que c ‘était extrêmement difficile, pourtant, Cristiano inscrivait des buts à chaque apparition pendant près de trois ans« , a révélé Kevin-Prince Boateng.

Visiblement absorbé par l’interview, l’x-attaquant des Black Stars est également revenu sur son court passage au Barça (2018-2019). Et le natif de Berlin a révélé qu’il a dû renier son amour pour le Real Madrid pour pouvoir porter le maillot catalan. « La première question [quand j’ai rejoint Barcelone] était ‘Quel est ton club préféré ?’ J’ai dit Barcelone. « Qui est le meilleur joueur du monde ? » J’ai dit Messi. C’est l’un des plus gros mensonges parce que je dis habituellement la vérité mais celui-ci, j’ai dû mentir parce que je voulais mettre le maillot une fois au Camp Nou. Je pense que tout le monde comprend«, a-t-il confié.