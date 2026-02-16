CR Bélouizdad vs AS Otoho : comment suivre le match en direct

Le CR Bélouizdad et l’AS Otoho, qui ont déjà validé leur ticket pour les quarts de finale, se retrouvent dimanche pour la sixième et ultime journée de la phase de poules. Si la qualification n’est plus en jeu pour aucune des deux équipes, la première place du groupe reste à attribuer et promet un affrontement où chaque duel comptera.

Cette confrontation, inscrite au calendrier du groupe C, commencera dimanche à 16h00 GMT. L’enjeu sportif et la rivalité pour le leadership laissent prévoir une rencontre disputée et très surveillée par les observateurs du continent.

Pour suivre la partie, les téléspectateurs pourront s’appuyer sur beIN Sports, diffuseur officiel de la Coupe CAF dans plusieurs territoires. Selon votre localisation, la diffusion peut prendre place sur beIN Sports Afrique, tandis que certains pays, comme l’Algérie, pourraient également proposer la rencontre sur une chaîne sportive nationale en fonction des accords de droits en vigueur.

Modalités de diffusion et accès en ligne

Les abonnés ont la possibilité de regarder la rencontre en streaming via l’application beIN CONNECT, disponible sur smartphone, tablette et ordinateur. L’accès est généralement conditionné à un abonnement actif auprès du diffuseur.

Par ailleurs, d’autres plateformes officielles des détenteurs de droits peuvent retransmettre le match en direct : il est donc conseillé de vérifier les offres locales et les conditions d’abonnement pour savoir quelle option est disponible dans votre pays.