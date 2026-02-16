Benin Web TV
LIVE

CR Belouizdad prolonge le contrat de Lofti Boussouar jusqu’en 2029

Lofti Boussouar a signé un nouveau bail avec le Chabab Riadhi Belouizdad : le jeune attaquant algérien, âgé de 21 ans, s’est engagé pour trois saisons supplémentaires, ce qui le lie au club jusqu’à la fin de l’année 2029. L’information a été rendue publique par la direction du CR Belouizdad ce lundi 16 février.

Le · MàJ le
Football
121vues
CR Belouizdad prolonge le contrat de Lofti Boussouar jusqu’en 2029
Publicité
1 min de lecture
Google News
Sommaire

Lofti Boussouar a signé un nouveau bail avec le Chabab Riadhi Belouizdad : le jeune attaquant algérien, âgé de 21 ans, s’est engagé pour trois saisons supplémentaires, ce qui le lie au club jusqu’à la fin de l’année 2029. L’information a été rendue publique par la direction du CR Belouizdad ce lundi 16 février.

Souvent courtisé par des formations étrangères, Boussouar a finalement opté pour la continuité au sein de son club formateur alors qu’il ne lui restait qu’un semestre de contrat. Passé par les équipes de jeunes du club, il s’est imposé progressivement dans l’effectif professionnel et a convaincu les dirigeants de prolonger leur confiance.

Les responsables du CRB ont salué son investissement sur le terrain et son évolution depuis ses débuts. Ils voient en lui un élément important du collectif et lui ont adressé des vœux de réussite pour les saisons à venir, invitant le joueur à poursuivre ses efforts sous les couleurs rouge et blanc.

Publicité

Bilan chiffré de la saison

Sur l’exercice en cours, Boussouar a pris part à 22 rencontres toutes compétitions confondues. Il a trouvé le chemin des filets à six reprises et a offert une passe décisive, pour un total de 1 208 minutes disputées. Ces chiffres traduisent une présence régulière et une contribution offensive non négligeable pour un joueur encore très jeune.

Alors que le club mise sur la continuité pour construire son projet sportif, l’ailier/attaquant (selon les besoins tactiques) devra confirmer cette progression et transformer ses promesses en performances encore plus constantes au cours des prochaines saisons.

Publicité

Articles liés

Ligue des Champions – Monaco vs PSG : Nuno Mendes, Kehrer, Golovin et Camara menacés de suspensionBarrages aller de la Ligue des Champions : PSG contre AS Monaco pour la qualification en phase de groupesLigue 1 : RC Lens vise le titre après sa 8e place la saison dernièreMondial 2026: Vinicius désigne ses quatre grands favoris
Merci pour votre lecture — publicité