CR Belouizdad prolonge le contrat de Lofti Boussouar jusqu’en 2029

Lofti Boussouar a signé un nouveau bail avec le Chabab Riadhi Belouizdad : le jeune attaquant algérien, âgé de 21 ans, s’est engagé pour trois saisons supplémentaires, ce qui le lie au club jusqu’à la fin de l’année 2029. L’information a été rendue publique par la direction du CR Belouizdad ce lundi 16 février.

Lofti Boussouar a signé un nouveau bail avec le Chabab Riadhi Belouizdad : le jeune attaquant algérien, âgé de 21 ans, s’est engagé pour trois saisons supplémentaires, ce qui le lie au club jusqu’à la fin de l’année 2029. L’information a été rendue publique par la direction du CR Belouizdad ce lundi 16 février.

Souvent courtisé par des formations étrangères, Boussouar a finalement opté pour la continuité au sein de son club formateur alors qu’il ne lui restait qu’un semestre de contrat. Passé par les équipes de jeunes du club, il s’est imposé progressivement dans l’effectif professionnel et a convaincu les dirigeants de prolonger leur confiance.

Les responsables du CRB ont salué son investissement sur le terrain et son évolution depuis ses débuts. Ils voient en lui un élément important du collectif et lui ont adressé des vœux de réussite pour les saisons à venir, invitant le joueur à poursuivre ses efforts sous les couleurs rouge et blanc.

Publicité

Bilan chiffré de la saison

Sur l’exercice en cours, Boussouar a pris part à 22 rencontres toutes compétitions confondues. Il a trouvé le chemin des filets à six reprises et a offert une passe décisive, pour un total de 1 208 minutes disputées. Ces chiffres traduisent une présence régulière et une contribution offensive non négligeable pour un joueur encore très jeune.

Alors que le club mise sur la continuité pour construire son projet sportif, l’ailier/attaquant (selon les besoins tactiques) devra confirmer cette progression et transformer ses promesses en performances encore plus constantes au cours des prochaines saisons.