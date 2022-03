Covid-19 : L’OIM et la JICA Bénin offrent divers équipements sanitaires à la Maire de Grand Popo

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et l’Agence internationale de Coopération japonaise (JICA) ont offert des équipements de protection individuelle aux agents de première ligne du poste frontalier d’Hillacondji ce vendredi 25 février 2022. La cérémonie de remise officielle de ce don s’est déroulée dans la salle de réunion de la mairie de Grand-Popo.

Consciente de la déficience structurelle et du risque élevé d’infection de la pandémie de Covid-19 aux frontières terrestres, la JICA et l’OIM Bénin ont procédé à la remise officielle d’équipements de protection individuelle (EPI) destinés à améliorer le travail des agents en fonction au niveau du point d’entrée d’Hillacondji. Présidée par le Maire de la commune de Grand Popo, la cérémonie a connu la présence du Représentant Résident de la JICA au Bénin. Elle a également vu la participation d’une délégation de la JICA Côte d’Ivoire, de l’OIM, des élus locaux de la commune de Grand Popo, du Chef d’Arrondissement d’Agoué, du chef du Commissariat de Police d’Hillancondji et des communautés locales.

Cette cérémonie s’inscrit dans le cadre du projet « Collecte de données sur l’amélioration de la facilitation aux frontières et des capacités de santé publique frontalière à répondre à la Covid-19 et aux maladies infectieuses » financé par le gouvernement du Japon par le biais de la JICA et mis en œuvre par l’OIM.

Eradiquer la pandémie de Covid-19 au Bénin

Pour le maire de la commune de Grand-Popo, cet appui des partenaires de L’OIM et de la JICA est d’une grande utilité pour la commune de Grand-Popo et le Bénin entier qui marchent assurément vers la vision de l’éradication de la pandémie de Covid-19. « Vous avez décidé de renforcer à travers ces actions la santé de nos populations, la santé des migrants passant par le poste de contrôle juxtaposé de Hillacondji. Nous sommes rassurés de ce que cet appui que vous nous apportez permettra de réduire, voire éradiquer complètement la pandémie sur la bande du corridor et au niveau de notre pays le Bénin » a déclaré Jocelyn Ahyi avant de rassurer qu’un bon usage sera fait de ces équipement reçus des mains de l’OIM et de la JICA Bénin.

A en croire les explications de Mame Diarra Kane, chargée de projet de l’OIM Bénin, ce Projet a pour objectif de renforcer les capacités globales de gestion des frontières aux points d’entrée les plus importants en Afrique de l’Ouest. Le projet qui prévoit dans ses phases 1 et 2, la fourniture d’équipements et d’infrastructures sanitaires, la formation des agents responsables de la gestion des frontières à six (6) points d’entrée et la sensibilisation sur la COVID-19, est conjointement mis en œuvre dans les cinq (5) pays concernés par le plan directeur de l’aménagement des Corridors pour l’Anneau de Croissance en Afrique de l’Ouest, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Togo.

De nouvelles actions en vue

Selon Toshimichii Aoki, représentant de la JICA Bénin, la fourniture d’équipement de protection individuelle dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 n’est que le début d’une série d’actions prévues par la JICA pour contribuer à l’atteinte des objectifs de développement du Bénin. « A part le domaine de la santé nous avons plusieurs autres actions en perspective. Bientôt, nous allons construire un grand échangeur au carrefour de Vedoko à Cotonou.

Ce passage supérieur permettra d’éviter les embouteillages sur ce tronçon. la JICA contribue également au développement par des appuis dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’approvisionnement en eau potable, de l’agriculture et de la pêche avec un bilan de 1 060 salles de classes construites et plus de 1 500 équivalents points d’eaux en vue de faciliter l’accès à l’eau potable aux populations » a indiqué le deuxième représentant de l’Etat japonais au Bénin.

Lancement de campagne de sensibilisation sur la COVID-19 au poste frontalier de Hillacondji

La cérémonie de remise d’équipement a également servi de rampe pour le lancement d’une campagne de sensibilisation des communautés riveraines du poste frontalier d’Hillacondji sur la COVID-19. Les membres de l’OIM, la délégation de la JICA et les autorités communales avec à leur tête le maire, se sont rendus au poste de contrôle de Hillacondji pour procéder au lancement de la campagne de sensibilisation à l’endroit des usagers.

L’occasion pour les autorités politico-administratives et les partenaires de prodiguer de sages conseils à l’endroit des agents de première ligne du poste frontalier d’Hillacondji afin de les aider à réussir leur mission. La campagne s’étalera sur dix (10) jours et permettra, grâce à neuf (9) relais communautaires, de toucher le maximum d’usagers dudit poste.

Avec ce don de matériel sanitaire, L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et l’Agence internationale de Coopération japonaise (JICA) n’entendent pas s’arrêter en si bon chemin. Plusieurs autres actions sont prévues dans la phase 2 de ce projet, qui a d’ailleurs démarré depuis septembre dernier.