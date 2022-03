Covid 19: après 2 ans de fermeture, le Ghana rouvre ses frontières terrestres et maritimes

Le Ghana a rouvert ses frontières terrestres et maritimes lundi, après une fermeture de deux ans, et a levé certaines restrictions liées au coronavirus dans le but de soutenir une économie en déclin.

Le Ghana ouvre à nouveau ses frontières terrestres, dès ce lundi 28 mars. L’annonce a été faite par le chef de l’Etat, le président Nana Akufo-Addo, lors d’une allocution effectuée le dimanche 27 mars. « A partir de demain, toutes les frontières terrestres et maritimes seront ouvertes », a déclaré le dirigeant.

La décision intervient dans le cadre d’une mesure d’allègement des restrictions anti-covid-19 adoptées dans le pays. « Les voyageurs entièrement vaccinés seront autorisés à franchir les frontières terrestres et maritimes sans avoir obtenu un résultat négatif au test PCR dans leur pays d’origine. Les citoyens et les résidents étrangers au Ghana, qui ne sont pas entièrement vaccinés, devront produire un résultat négatif au test PCR de 48 heures et se verront proposer la vaccination à leur arrivée. » a déclaré le président Akufo-Addo.

Après avoir annoncé la réouverture des frontières, Akufo-Ado a exhorté ses compatriotes à vivre de manière responsable, à se donner la main, à travailler dur et à aider à remettre le pays sur la voie du progrès et de la prospérité. Tout en reconnaissant que les mesures adoptées par le Ghana ont contribué à freiner la propagation de la Covid-19, il a reconnu que les deux ans de fermeture des frontières « ont été difficiles pour nous tous, et nous voyons la lumière au bout d’un très long tunnel. »

En 2020, le Ghana a été en effet l’un des premiers pays africains à annoncer la fermeture de ses frontières afin de réduire la circulation du nouveau coronavirus sur son territoire. Cette situation avait entraîné l’arrêt officiel des activités des compagnies de transport terrestre, qui assuraient la liaison entre l’ancienne Gold Coast et les autres pays de l’Afrique de l’Ouest.