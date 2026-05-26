Couvrant, pas cher, lumineux : zoom sur les meilleurs fonds de teint du moment

Fond de teint : hydratation, tenue et textures intelligentes redéfinissent les lancements récents. Les nouveautés combinent soin et maquillage pour répondre aux attentes de peaux en quête d’éclat, de confort ou de contrôle du sébum, avec des propositions adaptées selon les types de peau et les usages quotidiens.

Les formules actuelles misent sur l’hybridation entre actif soin et pigments make-up : hydratation immédiate, longue tenue, finis glowy ou semi-mats et textures pensées pour un rendu « seconde peau ». Entre options vegan, compositions à haute teneur en ingrédients d’origine naturelle et technologies pigments liquides, le marché propose désormais des formules modulables, respirantes et destinées à limiter l’effet matière.

Pour les teints lumineux et confortables, deux références se démarquent. Le Dewy Day de Yepoda est proposé en 21 teintes et affiche une promesse de +41 % d’hydratation instantanée ainsi qu’une tenue cliniquement prouvée allant jusqu’à 12 heures, pour un rendu repulpé et lumineux « sans effet matière ». Le Love Fusion 24h Moisture Radiant Foundation de KIKO Milano se distingue par une composition annoncée à 96 % d’ingrédients d’origine naturelle, une couvrance moyenne et un fini éclatant tout en contribuant à protéger la barrière cutanée.

Tenue, contrôle du sébum et textures : les choix selon les besoins

Pour les journées longues ou les peaux mixtes à grasses, la tenue et le contrôle du séum sont des critères déterminants. Le nouveau Double Wear Mat Vibrant d’Estée Lauder promet un contrôle du sébum jusqu’à 36 heures, intègre un indice SPF10 et se décline en 54 teintes pour s’adapter à une large diversité de carnations. La marque met en avant une formule plus modulable et fidèle à la carnation pour un teint sans brillance du matin au soir.

Dans la même logique de tenue maîtrisée, le True To Myself Matte Longwear de Rare Beauty se présente comme une formule 3-en-1 capable de préparer la peau, d’unifier et de fixer le maquillage grâce à des poudres micronisées. Le rendu est décrit comme un fini mat doux et flouté, disponible en 48 teintes, destiné à conserver un aspect naturel sans effet figé.

Les textures « intelligentes » jouent quant à elles la carte de l’invisibilité et du rendu peau parfaite. Le Liquid Foundation de SUQQU, qui utilise la technologie dite « Fluid Pigment », vise une homogénéité extrême et une intégration des pigments à la peau pour un rendu lumineux et quasi imperceptible, avec un floutage des pores particulièrement apprécié des peaux matures.

Le Flawless Finish Fond de Teint Soin d’Elizabeth Arden mise sur une texture nourrissante offrant une couvrance légère à modulable pour un effet peau fraîche et reposée, combinant confort et naturalité. Enfin, le Cushion CeramicSkin Perfector d’Amuse Beauty, format cushion vegan, est spécialement mentionné pour les retouches et l’application rapide : léger, respirant, il propose un fini semi-mat et un teint net sans effort.