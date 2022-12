Couverture médiatique des législatives 2023 au Bénin: l’appel de la Cena aux médias

Le 08 janvier 2023, le peuple béninois sera aux urnes pour renouveler son parlement. Dans le cadre de la couverture médiatique de ces élections, la commission électorale nationale autonome lance un appel aux organes de presse sur les dispositions préalables à toute couverture médiatique.

Par communiqué en date du lundi 5 décembre dont BENINWEBTV a obtenu copie, le président de la commission électorale nationale autonome, l’ancien ministre Sacca Lafia informe les organisations de la société civile et les entreprises de presse nationales et internationales désireuses de participer à l’observation et à la couverture médiatique des activités électorales sur les dispositions pratiques à prendre.

Dans son communiqué, la commission électorale nationale autonome (CENA) fait obligation aux organisations de la société civile et entreprises de presse des démarches au secrétariat administratif de la Direction générale des élections ( DGE) en vue d’obtenir des autorisations. Cette démarche doit être faite dans la période du 5 au 15 Décembre 2022.

Le communiqué signé du président de la commission électorale nationale autonome (CENA) spécifie les démarches à effectuer par organisation en vue de l’obtention de l’autorisation en qualité d’observateur sur le terrain ou pour la couverture médiatiques. Ces spécificités se présentent comme suit:

Démarche administrative pour les OSC et les entreprises de presse locales et internationales