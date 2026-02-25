Courtois recadre Mourinho après la polémique Vinícius

Déçu par les propos de José Mourinho, le gardien du Real Madrid, Thibaut Courtois, estime qu’aucune célébration ne peut servir d’excuse pour justifier des actes racistes.

Le gardien du Real Madrid, Thibaut Courtois, n’a pas caché son malaise après les déclarations de José Mourinho au sujet de l’incident impliquant Vinícius Júnior et Gianluca Prestianni.

Lors du huitième de finale aller de Ligue des champions de l’UEFA face au Benfica, remporté 1-0 par les Madrilènes, Vinícius avait signalé à l’arbitre des propos à caractère raciste qu’aurait tenus le joueur adverse.

À l’issue de la rencontre, Mourinho avait estimé que la célébration dansante du Brésilien avait pu provoquer la réaction des supporters locaux, une sortie qui a suscité de nombreuses réactions.

À la veille du match retour au Santiago Bernabéu, Courtois a tenu à clarifier sa position, dans des propos relayés par Fabrizio Romano : « Mourinho est Mourinho. En tant qu’entraîneur, on défend toujours son club et on soutient ses joueurs… mais une chose m’a déçu. »

Le portier belge a poursuivi : « Il a utilisé la célébration de Vini comme excuse. On ne peut pas justifier le racisme par une célébration. » Un message ferme, dans un contexte particulièrement sensible autour des questions de racisme dans les stades européens.

