Coupe UFOA B U20/Bénin-Togo: les Guépards à l’assaut des Eperviers

Le Bénin affronte le Togo ce vendredi au stade Champroux à Abidjan en Côte d’Ivoire. Un match comptant pour la troisième journée des phases de groupe du tournoi UFOA B U20.

Les phases de poule de la Coupe UFOA B U20 se poursuivent ce vendredi avec les rencontres de la troisième journée. Egalement en lice pour le sacre suprême, le Bénin et le Togo s’affrontent cet après-midi au stade Champroux. Exemptés des deux premières journées en raison de la situation particulière du groupe B, composé de deux équipes après le renoncement du Nigéria, les deux voisins ouest africain vont croiser les crampons pour leur unique match de groupe.

Si les deux formations sont déjà assurées de disputer les demi-finales, les Guépards et les Eperviers vont cependant donner tout ce qui est en leur pouvoir pour remporter la victoire et prendre la tête de leur poule. Car, au tournant, le Burkina Faso, premier de la poule A, attend son adversaire.

Malheur donc au vaincu qui croisera au second tour une équipe qui n’a encaissé le moindre but lors de ses trois dernières sorties. Les hommes de Mathias Déguénon sont donc prévenus. Pour rappel, le match Bénin vs Togo est prévu cet après-midi à partir de 15 heures (GMT).

