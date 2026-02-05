Benin Web TV
LIVE

Coupe du Roi : Real Betis – Atlético Madrid en direct à la TV

L’Atlético Madrid se rend en Andalousie ce jeudi pour y défier le Real Betis, match programmé à 20h GMT et qualificatif pour une place en demi-finale de la Coupe du Roi.

Le · MàJ le
Football
1 551vues
Coupe du Roi : Real Betis – Atlético Madrid en direct à la TV
Publicité
1 min de lecture
Google News
Sommaire

L’Atlético Madrid se rend en Andalousie ce jeudi pour y défier le Real Betis, match programmé à 20h GMT et qualificatif pour une place en demi-finale de la Coupe du Roi.

Supporters des deux clubs et amateurs de football espagnol pourront suivre la rencontre en direct, que ce soit à la télévision ou via des services de streaming, selon leur zone géographique et leurs abonnements.

Sur le plan européen, DAZN se chargera de la diffusion en direct. En Espagne, la rencontre sera proposée par les offres de Movistar et par les différentes déclinaisons de LaLiga TV, dont notamment LaLiga TV Bar HD et M+ LALIGA TV.

Publicité

Chaînes et plateformes

La chaîne New World Sport apparaît également parmi les diffuseurs annoncés pour cette affiche internationale.

Pour les abonnés StarTimes, la rencontre sera accessible sur StarTimes World Football, StarTimes Sports Premium ainsi que via l’application StarTimes.

En Afrique du Nord, la diffusion est prévue sur MBC Shahid, une solution qui reste par ailleurs disponible pour certains publics en Asie.

Publicité

Aux États-Unis, les options de suivi comprennent ESPN Select, la plateforme fuboTV et l’application ESPN.

Au Brésil, plusieurs opérateurs assureront la retransmission, notamment ESPN 4 Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil et Sky+Vivo Play.

Publicité

Articles liés

Coupe du Roi : Atlético Madrid domine le Real Betis en première mi-tempsCAN U17 : Algérie et Tunisie connaissent leurs adversaires après le tirage UNAFFootball – NPFL : Kun Khalifat FC de retour en championnatQatar Stars League J15 : Adam Ounas inscrit un but pour Al Shamal SC
Merci pour votre lecture — publicité