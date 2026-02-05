Coupe du Roi : Real Betis – Atlético Madrid en direct à la TV

L’Atlético Madrid se rend en Andalousie ce jeudi pour y défier le Real Betis, match programmé à 20h GMT et qualificatif pour une place en demi-finale de la Coupe du Roi.

L’Atlético Madrid se rend en Andalousie ce jeudi pour y défier le Real Betis, match programmé à 20h GMT et qualificatif pour une place en demi-finale de la Coupe du Roi.

Supporters des deux clubs et amateurs de football espagnol pourront suivre la rencontre en direct, que ce soit à la télévision ou via des services de streaming, selon leur zone géographique et leurs abonnements.

Sur le plan européen, DAZN se chargera de la diffusion en direct. En Espagne, la rencontre sera proposée par les offres de Movistar et par les différentes déclinaisons de LaLiga TV, dont notamment LaLiga TV Bar HD et M+ LALIGA TV.

Publicité

Chaînes et plateformes

La chaîne New World Sport apparaît également parmi les diffuseurs annoncés pour cette affiche internationale.

Pour les abonnés StarTimes, la rencontre sera accessible sur StarTimes World Football, StarTimes Sports Premium ainsi que via l’application StarTimes.

En Afrique du Nord, la diffusion est prévue sur MBC Shahid, une solution qui reste par ailleurs disponible pour certains publics en Asie.

Publicité

Aux États-Unis, les options de suivi comprennent ESPN Select, la plateforme fuboTV et l’application ESPN.

Au Brésil, plusieurs opérateurs assureront la retransmission, notamment ESPN 4 Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil et Sky+Vivo Play.