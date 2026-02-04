Coupe du Roi : Pellegrini annonce un match difficile face à l’Atlético Madrid

Le Real Betis, dirigé par Manuel Pellegrini, se déplacera pour affronter l’Atlético de Madrid ce jeudi 5 février 2026 à 20h00 GMT, dans le cadre des quarts de finale de la Coupe du Roi. L’entraîneur chilien a présenté ses impressions en conférence de presse à la veille de la confrontation.

Pellegrini a souligné la difficulté de la rencontre face à une équipe réputée pour sa solidité défensive, rappelant que chaque affrontement de cette nature exige une préparation poussée. Il a également évoqué l’importance de rester concentré tout au long du match et a rappelé que son équipe avait obtenu un résultat favorable sur ce terrain la saison précédente, souhaitant reproduire une performance du même acabit.

Qualifié dans son esprit pour les demi-finales, le Betis se prépare à livrer un combat collectif afin de renverser l’adversaire et d’atteindre l’objectif fixé. Pour y parvenir, Pellegrini attend une prestation complète de ses joueurs, capable de contenir les offensives madrilènes et de saisir les opportunités en phase offensive.

Effectif et choix tactiques

Le technicien a abordé la gestion de l’effectif, en revenant notamment sur la récente arrivée d’Álvaro Fidalgo. Ce recrutement a permis de combler une place vacante dans l’effectif, une nécessité d’autant plus forte que le club fait face à des absences prolongées au milieu de terrain, avec Isco et Giovani Lo Celso indisponibles. L’Espagnol apporte ainsi une option supplémentaire au centre du jeu.

Sur le plan des titulaires, Pellegrini a confirmé qu’Adrián San Miguel gardera les cages pour cette affiche. Le staff s’attend à un match tendu où vigilance et organisation défensive seront déterminantes afin d’empêcher l’Atlético de développer son jeu offensif et d’espérer décrocher la qualification.