Coupe du Roi: les affiches des 8es de finale, avec un gros choc

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe du Roi a été effectué ce samedi. Plusieurs rencontres intéressantes sont au programme, notamment un gros choc entre le Real Madrid et Villarreal.

A l’issue des matchs des seizièmes de finale, disputés cette semaine, la Coupe du Roi entre dans sa phase décisive avec les huitièmes de finale de la compétition. Ce samedi, le tirage au sort de cette nouvelle étape du tournoi a été effectué. Tenant du titre, le Real Betis, recevra Osasuna dans une rencontre cent pour cent Liga. Le gros choc de ce tour opposera le Real Madrid à Villarreal. Un duel qui s’annonce indécis, même si les Madrilènes partent favoris sur le papier.

L’autre cador espagnol, Le FC Barcelone, éliminé par Bilbao à cette même étape l’an passé, a hérité du CD Ceuta, dernière équipe de troisième division encore en lice dans cette Coupe du Roi. Dans les autres rencontres de ces huitièmes, l’Atlético de Madrid se rendra sur la pelouse de Levante (D2), Valence voyagera chez le Sporting Gijon (D2) et le Séville FC défiera Alavés. Enfin, la Real Sociedad affrontera Majorque et Bilbao recevra l’Espanyol Barcelone. Les rencontres se sont dérouleront les 17, 18 et 19 janvier.

Le tirage complet des 8es de finale

CD Ceuta (D3) – FC Barcelone (D1)

Levante UD (D2) – Atlético de Madrid (D1)

Sporting Gijon (D2) – Valence (D1)

Alavés (D2) – Séville FC (D1)

Real Betis (D3) – Osasuna (D1)

Villarreal (D1) – Real Madrid (D1)

Real Sociedad (D1) – Majorque (D1)

Athletic Bilbao (D1) – Espanyol Barcelone (D1)