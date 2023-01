Coupe du Roi: le Real Madrid renverse Villarreal, le Barça pulvérise l’AD Ceuta

Les huitièmes de finale de la Coupe du Roi s’achèvaient ce jeudi soir. En déplacement sur la pelouse de Villarreal, le Real Madrid a souffert mais a fini par se qualifier après sa victoire (3-2). De son côté, le FC Barcelone s’est offert une balade (5-0) contre l’AD Ceuta, club de troisième division espagnole.

En pleine tourmente, après sa défaite en finale de la Supercoupe d’Espagne contre le FC Barcelone, le Real Madrid se déplaçait ce jeudi soir sur la pelouse de Villareal, à l’occasion des huitièmes de finale de la Copa del Rey, pour tenter de relever la tête. Et dans une rencontre où ils auront été menés par deux buts d’écarts, les Merengues ont fini par réaliser une belle remontada, s’imposant finalement sur le score de 3-2.

Le duel débutait pourtant très mal pour les protégés de Carlo Ancelotti. Le sous-marin jaune, qui s’était déjà imposé contre les Madrilènes il y quelques jours en championnat, trouvait l’ouverture du score très tôt. Etienne Capoue, d’une belle volée dans un angle fermé, battait Thibaut Courtois (1-0, 4è). En fin de première mi-temps, Samuel Chukwueze faisait le break pour les locaux (2-0, 42è). On croyait alors que les Merengues ne pouvaient plus se relever, mais Vinicius Jr lançait la révolte au retour des vestiaires.

L’international Brésilien remportait son face-à-face contre Filip Jörgensen (2-1, 57e) pour la réduction du score. Quelques minutes plus tard, Eder Militao, en renard des surfaces à la suite de la tête repoussée de Karim Benzema, égalisait pour les siens (2-2, 70e). Après ce but, le Real Madrid tentait le tout pour le tout pour prendre l’avantage, et, à la 86è minute, Dani Ceballos envoyait une belle frappe basse et puissante dans les buts du portier adverse (3-2). La Casa Blanca se qualifie donc pour les quarts de finale de la Coupe du Roi, et s’offre un peu de répit avant de retrouver la Liga ce weekend.

Le Barça s’amuse face à l’AD Ceuta

L’autre géant du championnat espagnol, le FC Barcelone, était également de sortie ce jeudi soir, toujours dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe du Roi. Le récent vainqueur de la Supercoupe d’Espagne se rendait sur la pelouse de l’AD Ceuta, club de troisième division espagnole. Et les hommes de Xavi n’ont pas eu à forcer leur talent pour s’offrir une voiture facile sur le score de 5-0.

Raphinha (1-0, 41e), Robert Lewandowski (2-0, 50e – 5-0, 90è ), Ansu Fati (3-0, 70e), Franck Kessie (4-0, 77e), également auteur de deux offrandes, sont les buteurs de la rencontre. Le Barça retrouvera donc les quarts de finale de la compétition. Les Catalans connaîtront leur adversaire après le tirage au sort de ce tour, qui sera effectué ce vendredi.