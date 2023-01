Coupe du Roi: le Barça écarte la Real Sociedad et file en demi-finale

Le Barça s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Roi après sa victoire de ce mercredi soir face à la Real Sociedad (1-0) au Camp Nou.

Après la Supercoupe d’Espagne remportée face au Real Madrid, la Coupe du Roi? En tout cas, le Barça est sur la bonne voie pour arracher le sacre. Les Blaugranas ont décroché ce mercredi leur billet pour les demi-finales du tournoi.

Les Culés ont obtenu leur laisser passer après leur victoire de ce soir face à la Real Sociedad en quart de finale. Face en effet aux Basques dans un match disputé au Camp Nou, les hommes de Xavi Hernandez se sont imposés sur le score de 1-0. L’unique but de la rencontre a été marqué par Ousmane Dembele en seconde période.

Servi dans la profondeur par Jules Koundé, l’attaquant français a pris de vitesse la défense adversaire pour tromper le gardien avec une frappe surpuissante du droit (52e, 1-0). Un petit avantage que les Catalans conserveront jusqu’au coup de sifflet final malgré deux grosses frayeurs dans le temps additionnel. Le Barça s’impose donc et retrouve le dernier carré.

A noter que Osasuna, également engagé dans cette compétition, disputera aussi les demi-finales après sa victoire laborieuse face à Séville (2-1). Jeudi, deux matchs sont au programme pour ces quarts de finale. Il s’agit du choc entre Valence et l’Athletic Bilbao (20 heures GMT+1) et le derby entre le Real Madrid et l’Atletico au Santiago Bernabeu (21 heures GMT+1).