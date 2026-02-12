Coupe du Roi, demi‑finale aller Atletico Madrid–FC Barcelone : Koundé sauve le 3-0

À la 23e minute, un joueur identifié comme champion du monde s’est présenté sur le point de réparation et a décoché une frappe qui semblait promise au cadre.

La tentative filait droit vers le but lorsque Jules Koundé est intervenu au dernier instant : d’un geste décisif, il a détourné le ballon sur la ligne, empêchant le ballon de franchir la ligne de but.

La parade du défenseur a stoppé net l’élan de l’attaque adverse et a privé son adversaire d’un avantage qui aurait pu être décisif pour creuser l’écart.

Conséquences immédiates