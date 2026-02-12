Benin Web TV
LIVE

Coupe du Roi, demi‑finale aller Atletico Madrid–FC Barcelone : Koundé sauve le 3-0

À la 23e minute, un joueur identifié comme champion du monde s’est présenté sur le point de réparation et a décoché une frappe qui semblait promise au cadre.

Le · MàJ le
Football
3 190vues
Coupe du Roi, demi‑finale aller Atletico Madrid–FC Barcelone : Koundé sauve le 3-0
Publicité
1 min de lecture
Google News
Sommaire

À la 23e minute, un joueur identifié comme champion du monde s’est présenté sur le point de réparation et a décoché une frappe qui semblait promise au cadre.

La tentative filait droit vers le but lorsque Jules Koundé est intervenu au dernier instant : d’un geste décisif, il a détourné le ballon sur la ligne, empêchant le ballon de franchir la ligne de but.

La parade du défenseur a stoppé net l’élan de l’attaque adverse et a privé son adversaire d’un avantage qui aurait pu être décisif pour creuser l’écart.

Publicité

Conséquences immédiates

Au-delà du sauvetage spectaculaire, cette action a eu un effet sur le moral des deux formations et sur le déroulé du match : celle qui a subi l’arrêt a vu une occasion nette lui échapper, tandis que l’équipe de Koundé a bénéficié d’un regain de confiance pour les minutes suivantes.

Articles liés

Ademola Lookman, c’est déjà 2 buts et 2 passes décisives avec l’Atlético MadridAtletico Madrid 4-0 FC Barcelone en demi-finale aller de la Coupe du Roi, but de Cubarsi refusé pour hors-jeuFC Barcelone bat Atletico Madrid 4-0 en demi‑finale aller de la Coupe du RoiFootball — Coupe du Roi (demi-finale aller) : Atletico Madrid 3-0 FC Barcelone
Merci pour votre lecture — publicité