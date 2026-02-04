Coupe du Roi: Atlético Madrid affronte le Real Betis en quart de finale

Real Betis et l’Atlético Madrid se retrouvent ce jeudi 5 février 2026 à 20h00 GMT pour un choc comptant pour les quarts de finale de la Coupe du Roi. À la veille de l’affiche, Diego Simeone a pris la parole en conférence de presse pour disséquer l’opposition et exposer ses attentes.

Real Betis et l’Atlético Madrid se retrouvent ce jeudi 5 février 2026 à 20h00 GMT pour un choc comptant pour les quarts de finale de la Coupe du Roi. À la veille de l’affiche, Diego Simeone a pris la parole en conférence de presse pour disséquer l’opposition et exposer ses attentes.

Le technicien argentin a mis en garde contre un rival capable d’imposer un football séduisant et exigeant. Pour espérer franchir ce tour, son équipe devra produire une prestation au sommet de ses moyens : la prudence est de mise afin d’éviter toute déconvenue face à une formation qui sait compliquer la vie des favoris.

Simeone s’est aussi montré enthousiaste au sujet d’Ademola Lookman, récent renfort du groupe. Le coach a souligné la rapidité avec laquelle l’ailier s’est acclimaté au collectif, évoquant son gabarit, sa vitesse et sa faculté à peser dans les zones décisives — autant d’atouts susceptibles d’apporter un plus immédiat à l’équipe.

Publicité

Stratégie de mercato et perspectives