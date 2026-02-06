Benin Web TV
Coupe du Roi : Ademola Lookman convaincant pour ses débuts avec l’Atlético Madrid

Ademola Lookman a signé sa première apparition officielle sous le maillot de l’Atlético de Madrid jeudi 5 février 2026, lors du quart de finale de la Coupe du Roi contre le Real Betis. Arrivé en provenance de l’Atalanta Bergame, l’ailier nigérian a été aligné d’entrée par Diego Simeone et n’a pas tardé à se rendre utile dans le dispositif rojiblanco.

Positionné aux côtés d’Antoine Griezmann à l’Estadio La Cartuja, il a rapidement mis la défense andalouse sous pression grâce à sa disponibilité et sa vivacité. Son influence s’est matérialisée peu avant la pause, à la 37e minute, lorsqu’il a conclu du pied droit une contre-attaque initiée par une passe de Pablo Barrios, offrant ainsi le troisième but aux Madrilènes et consolidant une avance confortable à la mi-temps.

Revenu sur la pelouse avec la même intensité, Lookman a continué d’être au cœur des offensives colchoneras. Il a notamment délivré une passe décisive à la 61e minute pour Griezmann, auteur du quatrième but, prouvant qu’il peut peser autant dans la finition que dans la création collective.

Une entrée en matière convaincante

Remplacé à la 79e minute par Obed Vargas, accueilli par des acclamations, le natif du Nigeria a quitté la rencontre avec des statistiques parlantes : un but, une assistance et trois frappes tentées. Cette performance souligne une intégration rapide au sein du collectif madrilène et rappelle pourquoi le club a investi pour renforcer son secteur offensif.

La large victoire 5-0 des Colchoneros face au Betis a offert à Lookman un premier aperçu réussi de son rôle potentiel sous les ordres de Simeone, alliant impact individuel et contribution au jeu d’équipe dès sa première sortie officielle.

