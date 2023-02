Coupe du monde des clubs: le programme des demi-finales

Découvrez le programme des demi-finales de la Coupe du monde des clubs 2022 qui se déroule à Rabat au Maroc.

Avec les dernières rencontres des quarts de finale disputées ce weekend, on connait désormais les affiches des demi-finales du Mondial des clubs. Al Hilal d’Arabie saoudite, vainqueur du Wydad de Casablanca (1-1, 3-5 t.a.b), et Al Ahly d’Egypte, tombeur des Américains de Seattle Sounders (1-0) rejoignent dans le dernier carré les brésiliens de Flamengo et le Real Madrid, tous les deux exemptés des tours précédents.

Le premier duel opposera Al Hilal à Flamengo. Le match se disputera mardi 7 février au Grand stade de Tanger à 20h (GMT+1).

La deuxième demi-finale mettra aux prises Al Ahly d’Egypte et le Real Madrid d’Espagne. La rencontre se jouera le 8 février au Complexe Moulay Abdellah de Rabat à 20h (GMT+1).

A l’issue de ces deux chocs, les vaincus se retrouveront le samedi 11 février pour le match de classement au Complexe Moulay Abdellah, à partir de 16h30 (GMT+1), avant la grande finale prévue dans la soirée (20 heures).

Le programme des demi-finale

Mardi 7 février

Flamengo (Brésil)-Al Hilal (Arabie saoudite)

Mercredi 8 février

Al Ahly (Egypte)-Real Madrid (Espagne)