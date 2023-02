Coupe du Monde des Clubs 2023: Al Ahly élimine Auckland City

La Coupe du monde des clubs 2023 débutait officiellement ce mercredi à Tanger au Maroc. Dans une première rencontre plutôt animée, le club égyptien Al Ahly s’est facilement défait des néo-zélandais d’Auckland City sur le score de 3-0.

L’édition 2023 de la Coupe du monde des clubs, une compétition de la FIFA qui réunit les meilleures équipes de chaque continent, a débuté ce mercredi au Maroc, par une opposition entre Al Ahly et Auckland City. Après une cérémonie d’ouverture réussie, les deux clubs se sont livré une bataille agréable à regarder, qui s’est soldée par une victoire (3-0) des égyptiens.

Le premier acte était assez disputé, et on se dirigeait vers la pause sur un résultat nul et vierge. Mais c’était sans compter sur d’El Shahat, qui ouvrait le score pour Al-Ahly dans le temps additionnel de cette première mi-temps (1-0, 45+2). Au retour des vestiaires, Mohamed Sherif (2-0, 56è) se chargeait de faire le break pour les égyptiens, avant que Percy Tau ne plie définitivement la rencontre (3-0, 86è). A noter l’expulsion d’Adam Mitchell, du côté d’Auckland City, en toute fin de partie (90+7).

Al-Ahly s’impose donc facilement dans ce duel unique du huitième de finale et affrontera Seattle lors du prochain match, prévu ce samedi. Le même jour, on assistera au choc entre les marocains de Wydad Casablanca et le club saoudien d’Al Hilal, l’autre affiche des quarts de finale. Pour rappel, vainqueurs respectivement de la Ligue des champions européennes et de la Copa Libertadores, le Real Madrid et le club brésilien de Flamengo entreront en scène à partir des demi-finales.