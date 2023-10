Coupe du monde 2034: l’Arabie Saoudite candidate à l’organisation

Dans un communiqué publié ce mercredi par sa Fédération de football, l’Arabie saoudite a officiellement annoncé sa candidature à l’organisation de la Coupe du monde 2034.

C’est officiel. L’Arabie Saoudite est candidate à l’organisation de la Coupe du monde 2034. Le pays de la péninsule arabique a annoncé sa candidature ce mercredi dans un communiqué signé de sa Fédération de football.

« La volonté du Royaume d’accueillir la Coupe du Monde 2034 est le reflet de la renaissance globale qu’il a réalisée à tous les niveaux et à tous les niveaux, qui en a fait un centre de leadership et une interface internationale pour accueillir le plus grand et le plus important événement mondial. des événements dans divers domaines, avec les capacités qu’elle possède, des composantes économiques et un grand patrimoine culturel », indique le communiqué.

Dans sa note, la monarchie pétrolière «projette d’offrir un tournoi de classe mondiale et s’inspirera de la transformation sociale et économique en cours de l’Arabie saoudite, et de la passion pour le football profondément ancrée dans le pays».

A noter que l’officialisation de la candidature de l’Arabie Saoudite pour le Mondial 2034 est faite quelques heures après l’annonce par la FIFA de l’attribution de la Coupe du monde 2030 au trio Maroc-Espagne-Portugal mais dont les trois premiers matchs de la phase finale se joueront respectivement en Uruguay, Argentine et Paraguay.