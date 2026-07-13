Coupe du monde 2026: Roy Keane voit l’Argentine éliminer l’Angleterre

À l’approche de la demi-finale de la Coupe du monde 2026, Roy Keane ne croit pas aux chances de l’Angleterre face à l’Argentine. L’ancienne gloire de Manchester United estime que les champions du monde en titre feront la différence dans une rencontre qu’il annonce très disputée.

Roy Keane ne voit pas l’Angleterre rejoindre la finale de la Coupe du monde 2026. L’ancien capitaine de Manchester United estime que les Three Lions s’inclineront face à l’Argentine lors de la demi-finale. Interrogé dans l’émission Stick to Football, dans des propos relayés par Metro UK, l’ancien international irlandais a affiché sa confiance envers l’Albiceleste, qu’il considère supérieure à la sélection anglaise.

« Honnêtement, je pense que l’Angleterre perdra contre l’Argentine, et certainement contre la France », a déclaré Keane. L’ancien milieu de terrain estime en revanche que l’Angleterre aurait davantage de chances face à l’Espagne. « L’Espagne serait un adversaire différent. Je pense que l’Angleterre pourrait la battre, mais l’écart avec l’Argentine est trop important. Je crois que les Argentins finiront par trouver la faille dans un match très serré », a-t-il ajouté. Pour rappel, l’Angleterre s’est qualifiée pour le dernier carré après sa victoire face à la Norvège en quarts de finale, tandis que l’Argentine a validé son billet en éliminant la Suisse.