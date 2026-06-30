Coupe du monde 2026: Miroslav Koubek quitte la sélection tchèque après l’élimination

L’élimination de la République tchèque dès la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 a entraîné le départ de son sélectionneur, Miroslav Koubek. Le technicien de 74 ans devient le troisième entraîneur à quitter ses fonctions depuis le début du tournoi.

L’aventure de Miroslav Koubek à la tête de la République tchèque a pris fin. Au lendemain de l’élimination de la sélection dès la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, le technicien de 74 ans a présenté sa démission. Les Tchèques ont terminé à la dernière place du groupe A avec un seul point récolté en trois rencontres, derrière le Mexique, la Corée du Sud et l’Afrique du Sud, insuffisant pour accéder aux seizièmes de finale.

Nommé seulement quelques mois avant les barrages qualificatifs pour le Mondial, Koubek avait pourtant réussi sa mission en qualifiant son équipe pour la phase finale. Sous sa direction, la République tchèque avait éliminé successivement la République d’Irlande puis le Danemark aux tirs au but, mettant fin à vingt années d’absence sur la scène mondiale. Malgré cette qualification historique, le parcours des Tchèques s’est arrêté dès le premier tour, poussant le sélectionneur à mettre un terme à son mandat.

Miroslav Koubek devient ainsi le troisième entraîneur à quitter son poste depuis le début de la compétition. Il rejoint Steve Clarke, qui a démissionné après l’élimination de l’Écosse, ainsi que Hong Myung-bo, lequel a quitté la sélection sud-coréenne après l’échec de son équipe à franchir la phase de groupes. Ces départs illustrent la pression qui accompagne les contre-performances dans une Coupe du monde, où les éliminations précoces entraînent souvent des changements à la tête des sélections nationales.