Coupe du monde 2026: Mbappé accuse le coup après l’élimination des Bleus face à l’Espagne

Écartée des portes de la finale par une Espagne plus réaliste (0-2), l’équipe de France voit son parcours s’arrêter en demi-finale du Mondial 2026. Très marqué, Kylian Mbappé a reconnu la profonde déception qui anime le groupe, tout en appelant à rapidement tourner la page.

Le rêve mondial des Bleus s’est brisé à Dallas. Battue 2-0 par l’Espagne en demi-finale de la Coupe du monde 2026, l’équipe de France ne disputera pas une deuxième finale consécutive après celle de 2022. Au coup de sifflet final, la déception était immense dans le camp français. Capitaine des Bleus, Kylian Mbappé n’a pas caché son amertume après l’élimination. L’attaquant du Real Madrid a reconnu que l’objectif du groupe était de ramener la France en finale et de poursuivre une aventure qui faisait rêver tout un pays.

Face aux médias, le meilleur buteur français a admis avoir du mal à exprimer ce qu’il ressentait, tant la frustration est grande. Il a toutefois insisté sur la nécessité de relever rapidement la tête, rappelant que les exigences du très haut niveau imposent de savoir rebondir après les échecs. « Comme tout le monde, je ressens une immense déception. Nous voulions offrir une finale à notre pays et continuer à écrire notre histoire. C’est un coup dur, mais il faut l’accepter, apprendre de cet échec et avancer. Le football ne s’arrête jamais », a notamment confié le capitaine des Bleus au micro de M6.

Malgré cette élimination, la compétition n’est pas totalement terminée pour les hommes de Didier Deschamps. Ils auront encore l’occasion de conclure leur parcours sur une note positive en disputant le match pour la troisième place, programmé samedi, avec l’ambition de quitter le Mondial sur une victoire.