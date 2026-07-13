Coupe du monde 2026: Lionel Messi s’attend à «un match spécial» face à l’Angleterre

À la veille de la demi-finale de la Coupe du monde 2026, Lionel Messi a évoqué le défi qui attend l’Argentine face à l’Angleterre. Le capitaine de l’Albiceleste s’attend à une affiche de très haut niveau contre l’une des meilleures sélections de la planète.

Lionel Messi aborde avec enthousiasme la demi-finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Argentine et l’Angleterre. Le capitaine de l’Albiceleste estime que cette confrontation revêt un caractère particulier et promet un spectacle de très haut niveau. En conférence d’avant-match, dans des propos relayés par le site officiel de la FIFA, l’attaquant de l’Inter Miami a confié qu’il n’avait encore jamais affronté les Three Lions au cours de sa carrière internationale.

« Ce sera un match spécial, car je n’ai jamais joué contre l’Angleterre », a déclaré Messi. L’octuple Ballon d’Or a également salué la qualité de son futur adversaire. « C’est une très grande équipe, l’une des meilleures au monde. C’est toujours un plaisir de se mesurer à des sélections de ce niveau », a-t-il poursuivi. Pour le capitaine argentin, cette affiche prend une dimension encore plus importante en raison de son enjeu. « Ce sera une rencontre énorme, d’autant plus qu’il s’agit d’une demi-finale de Coupe du monde », a conclu le champion du monde argentin. L’Argentine, tenante du titre, tentera de décrocher une nouvelle qualification pour la finale face à une sélection anglaise en quête de son premier sacre mondial depuis 1966.