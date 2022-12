Coupe du monde 2026: la prédiction de Patrice Motsepe pour les sélections africaines

Lors d’une conférence de presse organisée à Johannesburg en Afrique du Sud, le président de la Confédération africaine de football Patrice Motsepe a confié qu’il voyait une sélection du continent attendre la finale de la Coupe du monde 2022 qui sera co-organisée par les USA, le Mexique et le Canada.

La Coupe du monde 2022 s’est à peine achevée que déjà les regards sont tournés vers la prochaine édition de la plus prestigieuse compétition de football. Si la FIFA prépare des nouveautés pour ce Mondial 2026 qui sera co-organisé par les USA, le Mexique et le Canada, les dirigeants de certaines confédérations se projettent déjà dans l’avenir, et prévoient déjà des prestations de hautes volées pour les pays de leur continent.

C’est notamment le cas du président de la CAF, Patrice Motsepe qui est « convaincu qu’une sélection du continent peut atteindre la finale de la Coupe du monde en 2026 ». Le patron de l’instance faîtière du football sur le continent noir se base notamment sur le beau parcours du Maroc, qui a terminé au pied du podium, au Qatar.

« Le Maroc a ouvert la porte en se hissant en demi-finales voilà quelques jours, lors de l’édition 2022. L’objectif principal de la CAF est qu’une nation africaine remporte la Coupe du monde et cet objectif est vivant et à portée de main. (…) Au moins dix nations africaines sont capables de concourir au plus haut niveau et remporter le titre suprême, pourquoi pas dans quatre ans, lors de l’édition co-organisée par le Mexique, les États-Unis et le Canada, dans une Coupe du monde 2026 à quarante-huit pays », a-t-il expliqué lors d’une conférence de presse organisée à Johannesburg et relayé par Footmercato.

Pour rappel, lors de la 23 édition de la Coupe du monde, le nombre d’équipes va passer à 48 équipes participantes, contre seulement 32 jusqu’ici. Conséquence, le continent africain aura 4 représentants de plus (9 au total). La possibilité de voir toutes les meilleures équipes du continent disputées le prochain Mondial peut également conforter le président de la CAF dans sa prédiction.