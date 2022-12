Coupe du monde 2026: la FIFA prépare de gros changements

La FIFA va mettre en place plusieurs nouveautés pour la Coupe du monde 2026, qui sera coorganisée par les USA, le Canada et le Mexique, comme le révèlent plusieurs médias européens ce mardi.

La Coupe du monde 2022 a pris fin ce dimanche, avec le sacre de l’Argentine, qui s’est imposée aux tirs au but contre la France en finale. Une dernière rencontre spectaculaire qui a mis fin à une très belle compétition, avec le Qatar qui a réussi son pari sur le plan de l’organisation. Et, avec la fin de cette 22è édition du Mondial, la FIFA pense déjà à la prochaine qui se déroulera en 2026 et sera organisée par trois pays, notamment les USA, le Canada et le Mexique.

Comme le révèlent plusieurs médias européens ce mardi, et relayés par Foot mercato, la 23ème édition du Mondial aura un total de 16 villes hôtes, la plupart étant situées aux États-Unis, une première dans l’histoire de la compétition. Mais la principale nouveauté de la compétition sera évidemment le passage à 48 équipes participantes, contre seulement 32 jusqu’ici. Conséquence, le nombre de matchs passera à 104 au total et le tournoi durera pratiquement un mois et demi au lieu d’un mois pile.

De plus, la FIFA va introduire une nouvelle règle lors de cette Coupe du monde 2022. En effet, en cas de match nul à la fin du temps réglementaire, on aura une séance de tirs au but et l’équipe qui l’emportera aura un point supplémentaire. Enfin, en ce qui concerne les phases de poules, l’instance du football mondial n’a pas encore décidé du format. Si l’idée d’un groupe à trois avait été évoquée, la FIFA n’est pas encore certaine de cette option.

« On a validé un format de 16 groupes de 3, avec les deux premiers qui se qualifient. Mais je dois dire qu’après cette Coupe du Monde et les belles phases de poules de quatre, et en regardant les autres compétitions comme l’Euro, je pense qu’on doit y repenser et rediscuter de la possibilité de 12 groupes de 4, ça sera évoqué dans les prochaines réunions », confiait récemment Gianni Infantino.