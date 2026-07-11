Coupe du monde 2026: John Obi Mikel voit l’Espagne renverser la France

Avant la demi-finale de la Coupe du monde 2026, John Obi Mikel mise sur l’Espagne pour faire tomber la France. L’ancien milieu de terrain de Chelsea estime que la Roja possède les armes nécessaires pour priver les Bleus d’une nouvelle finale mondiale.

À quelques jours de la demi-finale de la Coupe du monde 2026 entre la France et l’Espagne, John Obi Mikel a livré son analyse de cette affiche très attendue. L’ancien international nigérian estime que la Roja est en mesure de créer la surprise et de décrocher son billet pour la finale. S’exprimant sur Fox Sports après la qualification de l’Espagne face à la Belgique en quart de finale, vendredi, l’ancien milieu de terrain de Chelsea a souligné les qualités des deux sélections, tout en accordant un léger avantage aux Espagnols.

« Ce sont deux équipes que beaucoup considèrent comme des candidates au titre. La France a atteint les deux dernières finales de Coupe du monde et Kylian Mbappé rêve d’une troisième finale consécutive », a déclaré Obi Mikel. L’ancien joueur des Super Eagles estime toutefois que la clé du match résidera dans la maîtrise du ballon. « L’Espagne n’a plus disputé de finale de Coupe du monde depuis son sacre en 2010. Ce sont deux grandes équipes qui pratiquent un excellent football. La question est de savoir si l’Espagne sera capable de prendre le contrôle du match face à la France. »

Selon lui, la Roja devra empêcher les Bleus de développer leur jeu offensif. « Il faut priver la France du ballon, car c’est lorsqu’elle en a la maîtrise qu’elle devient dangereuse. Regardez des joueurs comme Kylian Mbappé ou Michael Olise. » Obi Mikel estime que le rôle de Rodri sera déterminant. « Si l’Espagne parvient à monopoliser le ballon et que Rodri continue à dicter le rythme du jeu comme il le fait habituellement, alors elle aura une réelle chance de retrouver la finale. » Et de conclure : « La France part favorite, mais s’il y a une équipe capable de la faire tomber, c’est bien l’Espagne. Je pense sincèrement que cette sélection espagnole a les moyens de battre les Bleus. »