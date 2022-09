Coupe du monde 2022: un forfait pour l’équipe de France (officiel)

Touché au ligament du genou et absent des terrains depuis plusieurs semaines, Boubacar Kamara ne disputera pas la Coupe du monde 2022 avec la France. Son club, Aston Villa, a officialisé la nouvelle ce vendredi.

Le milieu français Boubacar Kamara avait raté le dernier rassemblement de l’équipe de France à cause d’“une blessure au ligament du genou” comme l’avait expliqué Aston Villa, son club. Et ce vendredi, l’écurie anglaise a, de nouveau, communiqué sur l’état de son joueur. Selon la publication du club sur son site, l’ancien de l’OM ne refoulera pas les pelouses de sitôt et est dores et déjà forfait pour la Coupe du monde 2022 (20 novembre au 18 décembre) avec la France.

“Le milieu de terrain Boubacar Kamara a été exclu jusqu’à la prochaine Coupe du monde après avoir subi une blessure aux ligaments du genou lors de notre victoire sur Southampton la dernière fois, rejoignant l’arrière central Diego Carlos sur la touche”, a écrit Aston Villa sur son site officiel. Un gros coup dur pour le jeune milieu de terrain d’origine sénégalaise, qui rêvait de disputer son premier Mondial avec les Bleus.

De son côté, Didier Deschamps, le sélectionneur de la France, va devoir se passer d’un joueur talentueux. Le technicien français lui avait offert ses premières minutes en équipe nationale en juin dernier. Au cours de ce rassemblement, l’ancien Marseillais avait honoré trois sélections, dont une comme titulaire.