Coupe du monde 2022: Sadio Mané dévoile ses favoris

Dans une interview accordée à ESPN, Sadio Mané a livré ses favoris pour la Coupe du monde 2022. Et le Lion de la Téranga a cité l’Argentine, le Brésil, la France et l’Allemagne, mais pas le Sénégal.

Encore quelques semaines et la planète foot vibrera au rythme de la Coupe du monde 2022. Le plus grand évènement sportif se tiendra du 20 novembre au 18 décembre au Qatar. Trente-deux (32) équipes réparties en huit groupes de quatre pays prendront part à ce tournoi mondial. Cinq pays issus du continent africain seront également au rendez-vous. Il s’agit du Sénégal, du Maroc, du Ghana, de la Tunisie et du Cameroun.

Vainqueurs de la CAN 2022, les Lions de la Téranga rêvent de faire mieux que lors de leur périple en 2002 où ils ont atteint les quarts de finale. Mais pour cela, ils doivent d’abord dépasser les phases de groupe où ils sont logés dans la poule A aux côtés de l’Equateur, des Pays-Bas et du Qatar, hôte de la compétition. Interrogé par ESPN Argentine en marge de la victoire face au FC Barcelone (3-0) mercredi en Ligue des champions, Sadio Mané voit la France, l’Allemagne, le Brésil et l’Argentine favoris pour le trophée convoité.

«L’Argentine est l’un des pays qui peut gagner la Coupe du monde. J’ai regardé Messi jouer hier (mardi, ndlr). Il est incroyable ! L’Argentine est une des équipes qui peut gagner au même titre que le Brésil, l’Allemagne, la France ou l’Angleterre», a listé l’attaquant du Bayern Munich.

Même si beaucoup d’observateurs voient le Sénégal capable de réaliser un beau parcours, le double Ballon d’Or africain s’est en revanche bien gardé de citer son pays dans la catégorie des favoris. «Je ne vois pas le Sénégal comme favori parce qu’il y a d’autres nations très loin devant comme la France, l’Espagne… On ira là-bas avec sang-froid et pour essayer de faire ce que nous avons l’habitude de faire», avait récemment indiqué le natif de Bambali au micro de RMC. Le Sénégal démarre son tournoi le 21 novembre face aux Pays-Bas. Les champions d’Afrique affronteront ensuite le Qatar (25) et l’Equateur (29), respectivement en deuxième et troisième journée du groupe A.