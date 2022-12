Coupe du monde 2022: Pepe détrône Roger Milla

Buteur kirs du Portugal-Suisse (6-1) mardi soir, en huitième de finale de la Coupe du monde 2022, Pepe est devenu le plus vieux joueur à marquer en phase en élimination directe de la compétition devant la légende africaine Roger Milla.

Légende vivante du football africain, Roger Milla n’est plus le plus vieux joueur à marquer dans une phase à élimination directe d’une Coupe du monde. L’ancien buteur de la sélection camerounaise a perdu ce titre au profit de Pepe qui s’est emparé du record.

Le défenseur portugais s’est revêtu de ce costume après sa réalisation lors de la victoire logique de l’équipe lusitanienne face à la Suisse (6-1) mardi en huitième de finale. L’ancien joueur du Real Madrid a inscrit sur un coup de tête le second but de la « Seleção das Quinas » qui s’est qualifiée pour les quarts de finale où elle affrontera le Maroc, tombeur de l’Espagne.

A 38 ans et 34 jours, Roger Milla avait marqué contre la Colombie en huitième de finale lors de la Coupe du monde 1990. A 39 ans et 283 jours, Pepe ravit donc le titre au vieux Lion.

39 – Le défenseur du Portugal Pepe (39 ans et 283 jours) devient ce soir le joueur le plus âgé à marquer en phase à élimination directe de Coupe du Monde. Appétit. #PORSUI pic.twitter.com/zu6WrRGdF2 — OptaJean (@OptaJean) December 6, 2022

Le plus vieux buteur au monde

Cependant, l’ancienne gloire camerounaise détient toujours le record du buteur le plus âgé de l’histoire de la Coupe du monde, buteur à 42 ans et 39 jours en phase de groupes en 1994. Le Camerounais avait en effet inscrit l’unique but des Lions Indomptables face à la Russie (1-6). Un record qu’il détient depuis 28 ans et qui lui a valu une récompense de la FIFA qui a décerné un prix spécial à la légende camerounaise.

Roger Milla a reçu son trophée le 24 novembre au Qatar, avant le coup d’envoi du match entre le Cameroun et la Suisse, soldé par une défaite des hommes du sélectionneur Rigobert Song (1-0).

Le prix lui a été donné par Gianni Infantino, le président de la FIFA en présence de son homologue de la CAF, Patrice Motsepe et de Samuel Eto’o, patron de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot).

Roger Milla a été honoré avant le coup d’envoi de ce Suisse – Cameroun



Il est le buteur le plus âgé de l'Histoire de la #FIFAWorldCup 🇨🇲



Lors de son but contre la Russie en 1994, il avait 42 ans et 39 jours 😳 pic.twitter.com/T4UY8nmZf8 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) November 24, 2022