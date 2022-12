Coupe du monde 2022: les lauréats des récompenses individuelles

Après la finale entre l’Argentine et la France, remportée par l’Albiceleste, la FIFA a récompensé les meilleurs joueurs de cette Coupe du monde 2022.

La Coupe du monde 2022 a connu ce dimanche son épilogue avec la finale du tournoi, qui a opposé l’Argentine à la France. Une rencontre spectaculaire qui a finalement souri à l’Albiceleste qui remporte sa troisième couronne après 1978 et 1986.

A la fin du match, la FIFA a récompensé les joueurs qui se sont les plus illustrés dans cette compétition. L’instance mondiale a primé les footballeurs dans différentes catégories. Et sans surprise, les Argentins se sont arrogés la part du lion.

En effet, Lionel Messi est élu meilleur joueur de la compétition. Une récompense logique pour le septuple Ballon d’Or qui a été le grand artisan de ce sacre soulevé par son équipe. Ses compatriotes Emiliano Martinez et Enzo Fernandez sont respectivement lauréats des distinctions, meilleur gardien de but et meilleur jeune joueur de la compétition.

Déjà gratifié lors du Mondial 2018 remporté par l’équipe de France, Kylian Mbappé décroche lui, le titre de meilleur buteur. Le crack bondynois a fini la compétition avec 8 réalisations.